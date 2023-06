Reggio, spillavano soldi ai pensionati: tre condanne e due assoluzioni NOMI

Tre condanne e due assoluzioni sono state disposte dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria: ha superato la valutazione dei Giudici di primo grado il complesso quadro d’accusa (che ruotava attorno alle ipotesi di reato di sequestro di persona ed estorsione), sostenuto in dibattimento dal Pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Sara Amerio, a carico della gang che avrebbe truffato con soprusi ed angherie un 50enne di Terreti, frazione cittadina ad una manciata di chilometri da Gambarie in Aspromonte, per spillargli i risparmi e i soldi della pensione.

Le condanne

Nel dettaglio la Corte d'Assise, presieduta dalla dottoressa Natina Pratticò, ha condannato Salvatore Spinella a 10 anni di reclusione, Giuseppe Morabito a 7 anni e 6 mesi, Vincenzo Serafino a 7 anni. Assoluzione per Umberto Abbati e Teresa Idone. I Giudici si sono riservati i tradizionali 90 giorni di tempo per il deposito delle motivazioni della sentenza.