Tragedia sul lavoro a Rosarno, operaio di 34 anni cade da un'impalcatura e muore

Tragedia sul lavoro, intorno alle ore 12, lungo la strada Nazionale 18, proprio all'ingresso Sud della città, provenendo da Gioia Tauro, con la morte di un operaio romeno, di cui non si conoscono ancora le generalità, avvenuta durante le operazioni di ristrutturazione di un palazzo a tre piani. Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo sarebbe caduto dal primo soppalco dell'impalcatura da un'altezza di poco più di 2 metri, suscitando interrogativi sull'accaduto.

L'incidente è avvenuto mentre l'operaio romeno si trovava impegnato nella ristrutturazione della facciata dello stabile. Ancora non è chiara la causa esatta della morte, se sia dovuta all'impatto o se l'uomo abbia avuto un malore che abbia successivamente causato la caduta. A nulla sono valsi i soccorsi. Le indagini sono in corso, sul pasto i Carabinieri della Tenenza di Rosarno e gli agenti della Polizia Locale.