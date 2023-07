Reggio, ecco i diplomati con 100 e lode e 100 dell’Ite “Piria-Ferraris-Da Empoli”

Con la pubblicazione degli esiti nelle bacheche dell’edificio scolastico, si sono conclusi, anche per quest'anno, gli esami di Stato. Cominciamo la nostra tradizionale carrellata di fine anno con l’Ite “Piria-Ferraris-Da Empoli”, diretto dall’avv. Anna Rita Galletta.

Nelle prove per la maturità (che quest’anno è tornata alla normalità con due prove scritte e i commissari esterni) sono state coinvolte dieci quinte classi del corso diurno e due del corso serale. In tutti gli studenti non è mancato l’impegno e la concentrazione nell’affrontare esami che segnano il passaggio da una fase della vita in cui si rimane ancora in un ambiente protetto e protettivo come quello scolastico, a una nuova dimensione che porterà alla continuazione degli studi all’Università ma che può anche significare l’immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Tutti gli studenti del “Piria” si sono meritati, comunque, i complimenti della comunità scolastica, con la preside che ha espresso parole di stima verso di loro.

Nel complesso sono stati cinque i 100 e lode, mentre i 100 sono stati 24, di cui due al corso serale. I 100 e lode: Marika Iaria (5A), Silvia Morales (5B), Valeria Quattrocchi (5CT), Eleonora Suraci e Alessia Toscano (5SIA).

I diplomati con 100: Antonia Borrello, Claudia Nociti, Veronica Nucera, Michela Tripodi (5A); Domenica Carriago, Giorgia Fiorillo, Giada Solhi, Bruno Romeo, Ludovica Travia (5B); Federico Martino (5C); Ilaria Aquilino, Ibtissam El Arbaoui, Daniele Rodà (5AT); Serena Gangemi (5CT); Emanuele Barillà, Simone Cutrupi, Antonella Libri, Alessia Nicolò (5RIM); Alessandro Barillà (5SIA); Daniel Condemi, Mattia Antonio Garra, Caterina Gaia Plutino (5 SIB); Fortunata Fiorentino (5 SEA); Mattia Minerva (5SIS).