Reggio, vicina la ripresa dei lavori per il ponte sul Calopinace

I lavori per la realizzazione del ponte sul torrente Calopinace sono ancora fermi. Sono passate alcune settimane dal nuovo stop del cantiere e adesso è iniziato a decorrere il nuovo conto alla rovescia per capire se e quando riprenderanno le attività per la costruzione dell’attraversamento pedonale destinato a collegare il lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud. Sono in corso frenetiche trattative tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale e la ditta che si è aggiudicata l’appalto al fine di capire se effettivamente lunedì prossimo potranno riprendere – si spera definitivamente – le attività di realizzazione della sfortunata opera.

Le attività sono ferme da circa due mesi, da quando cioè a metà maggio scorso l’azienda impegnata nella posa del ponte si era fermata a quanto pare perché l’ultimo stato di avanzamento dei lavori non sarebbe stato pagato da Palazzo San Giorgio. Una decisione non gradita dall’Amministrazione comunale, tanto che nei confronti della ditta era partita anche una diffida all’immediata ripresa delle attività a firma del direttore dei lavori. Entro qualche giorno tutto dovrebbe ripartire per poter concludere questo ponte per il quale i lavori procedono anche se al di sotto del ritmo voluto dall’Amministrazione comunale.

