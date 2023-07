Reggio, una pioggia di domande per i concorsi del Comune

Sono 13.778 gli aspiranti dipendenti del Comune. A domande definitivamente chiuse i numeri sono importanti. Molti giovani e meno giovani hanno deciso di scendere in campo per contendersi un posto fisso nella pubblica amministrazione principale cittadina che dopo 20 anni- non senza problemi sull’iter- ha deciso di bandire la selezione e rinforzare le attività. Palazzo San Giorgio quindi è appetibile e ancora una volta in tanti hanno voluto dare fiducia all’ente che vuole gestire tutte le procedure con trasparenza e imparzialità.

L’esercito degli aspiranti

Questi in dettaglio tutti i numeri arrivati: 854 domande per il profilo di Agente di polizia locale (14 posti - contratto a tempo determinato formazione e lavoro); 119 domande per il profilo di dirigente amministrativo contabile (1 posto); 103 domande per il profilo di dirigente tecnico (3 posti); 580 domande per il profilo di funzionario contabile (8 posti); 2264 domande per il profilo di funzionario amministrativo (12 posti); 474 domande per il profilo di funzionario tecnico (8 posti); 4975 domande per il profilo di istruttore amministrativo (22 posti); 935 domande per il profilo di istruttore contabile (14 posti); 593 domande per il profilo di istruttore tecnico-geometra (18 posti); 578 domande per il profilo di assistente sociale (11 posti); 1445 domande per il profilo di Agente di polizia municipale (18 posti); 105 domande per il profilo di specialista nei rapporti con i media-giornalista (2 posti); 198 domande per il profilo di psicologo (1 posto); 555 domande per il profilo di operatore esperto servizi amministrativo-informatici (12 posti). Sono come sempre i profili amministrativi quelli dove si registra un maggior numero di candidati e la competizione sarà spietata soprattutto per il profilo di istruttore amministrativo (ex categoria C) con quasi 5mila candidati per soli 22 posti; poco meno della metà si contenderanno i 12 posti per la qualifica immediatamente superiore, vale a dire funzionario ad elevata qualificazione (ex categoria D).

