Metro City di Reggio, sui concorsi c’è un andamento lento

I 13.778 candidati per i concorsi al Comune possono già studiare per le prove. Ci sono i numeri definitivi per tutti i profili. Chi, invece, vuole andare a lavorare nel palazzo di fronte, alla Città Metropolitana per intenderci, deve ancora attendere.

Nel percorso travagliato delle procedure per l’assunzione di nuovo personale, la Metro City che era soggetto capofila con Formez si è trovata ad inseguire il Comune che ben presto aveva deciso di andare per conto suo. Nelle scorse settimane era stata lanciata la procedura per arrivare a un accordo quadro con un operatore economico su una base di gara di 550mila euro avente per oggetto l’impegno dell’appaltatore ad eseguire il servizio di progettazione, realizzazione e gestione mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring delle prove scritte ed orali relative alle procedure concorsuali pubbliche della Città Metropolitana per tutti i profili professionali. A distanza di qualche settimana non si hanno ancora notizie sull’adesione all’invito della Metro City. Anzi non risulta alcun atto sul sito istituzionale su questa procedura. Si dovrà, quindi, ulteriormente attendere per capire gli sviluppi di questa vicenda.

Ecco i profili che cerca Palazzo Alvaro: 4 istruttori Agente di Polizia Metropolitana; 34 istruttori Amministrativo-Contabile; 31 istruttori Tecnici; 5 istruttori informatici; 49 specialisti Area Amministrativo-Contabile; 10 specialisti Area Tecnica-Architetto; 29 ingegneri; 3 geologi; 14 specialisti Area Informatica; 6 specialisti Area Legale-Avvocato; 2 specialisti Area Tecnica-Agronomo; 2 Specialisti area di vigilanza; 7 project manager; 2 Specialista in Trattamento dei dati personali.

In totale quindi sono previsti 198 posti da coprire nelle diverse categorie degli istruttori e degli specialisti a elevata qualificazione.

