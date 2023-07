Reggio, la gang di “Sbarre” alla conquista della piazza dello spaccio di Jesolo

Ambiziosi. La gang della droga incastrata dai Carabinieri con la retata “Sbarre” progettava il salto di qualità criminale mettendo sulla piazza dello spaccio di Jesolo, la cittadina veneta famosa per essere una delle principali destinazioni turistiche del Paese e «l'isola pedonale più lunga d'Europa». I piani di espansione del gruppo con quartiere generale negli ex rioni “Guarna” e “Caridi”, ancora oggi identificabili per i ruderi e le sterpaglie ad altezza uomo, emergono nelle motivazioni della sentenza di primo grado in cui il Giudice evidenzia: «Più volte si è fatto cenno alla circostanza che l'associazione avesse mire espansionistiche transregionali, che hanno condotto alcuni degli associati a svolgere una parte della propria attività di spaccio in Veneto, ove potevano contare sul supporto logistico di un soggetto già addentrato nel settore degli stupefacenti e cugino di uno degli indagati principali».

Intercettati, gli stessi indagati confermano i loro programmi di espansione criminale: «Nel corso dei plurimi viaggi, susseguitisi tra il dicembre 2017 e l'aprile 2018, il Chillino ed i sodali, che di volta in volta lo accompagnavano, si informavano sul tariffario da applicare, valutavano il possibile margine di guadagno conseguibile ed instauravano proficue cointeressenze. Durante tali soggiorni emergevano plurime condotte di reato, come quella che vede il Sellak agire quale cellula delocalizzata del sodalizio nel cui interesse deteneva e poneva in vendita un quantitativo di cocaina, dal quale ricavava il compenso di 1.700,00 euro. Il Sellak, come si dirà, fungeva da apripista per il Chillino Luigi, gettando le basi per la successiva partnership.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio