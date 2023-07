Un mercoledì di fuoco a Melito Porto Salvo, complici gli incendi sfiorati i 50 gradi

È stato probabilmente il mercoledì più “infuocato” degli ultimi decenni. Con la temperatura che ha sfiorato i 50°, Melito Porto Salvo ha boccheggiato dall’alba a notte fonda. Non bastasse l’afa africana, a complicare le cose sono subentrati gli incendi registrati ai margini della Statale 106: dal bivio per Caracciolino fino a Capo D’armi le fiamme erano dovunque. Intorno a mezzogiorno l’aria è diventata irrespirabile, costringendo la popolazione a stare tappata in casa e a cercare un po’ di refrigerio, tra ventilatori e aria condizionata.