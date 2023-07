Rapina “per vendetta” la panetteria che aveva licenziato la moglie: arrestato uomo di Grotteria

Con l’accusa di rapina aggravata in concorso, è finito con le manette ai polsi mentre si trovava in vacanza in Calabria, a Grotteria, suo paese d’origine. Nicodemo Maggio, 48 anni, percettore del reddito di cittadinanza, residente da alcuni anni in Piemonte, a Casale Monferrato (Alessandria), è stato arrestato, a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dal gip di Vercelli. Con lui sono stati arrestati due coniugi un 52enne e una 45enne, di origine calabrese, quest’ultima ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito , la sera del 11 gennaio scorso, verso le 20, a Solonghello (Alessandria) un uomo col volto integralmente travisato ad eccezione degli occhi azzurri, entrò dalla porta sul retro di una panetteria, “La Munfrina”, con un lungo coltello da cucina e, dopo avere minacciato una dipendente, portò via dalla cassa 1600 euro in contanti e, da un cassetto, il portafogli della proprietaria con altri 100 euro, fuggendo poi via a bordo di un veicolo.

