Reggio, Corte d’appello in affanno: al Csm si cercano soluzioni

«La presidente facente funzioni della Corte d’appello, Olga Tarzia, ha fatto il punto con i colleghi di Magistratura Democratica avanzando anche qualche proposta in termini di soluzioni percorribili»: così scrivevamo nell’articolo pubblicato lo scorso 5 luglio, a pagina 21, in merito alla scopertura di organico in Corte d’appello. A scanso di equivoci, precisiamo oggi che il nostro articolo ha avuto origine dal contenuto di una newsletter pubblica di Magistratura Democratica datata 3 luglio (“Bando di secondo grado e crisi delle Corti d’appello. Il caso di Reggio Calabria”) e liberamente rinvenibile sul sito internet dell’associazione; nessuna intervista è stata dunque resa dalla presidente Tarzia a noi giornalisti della Gazzetta del Sud, che ci siamo limitati a riprendere il contenuto del documento reso pubblico sul web.

I numeri parlano da soli

Chiarita la genesi del nostro articolo, non resta che confermarne l’allarmante contenuto. Perché la situazione, nel Distretto della Corte d’appello di Reggio, è obiettivamente difficile. Su un organico di 27 magistrati sono scoperti complessivamente 14 posti di consigliere giudicante (penale, civile, prevenzione), ai quali si aggiunge un ulteriore posto vacante di consigliere della sezione lavoro (la scopertura complessiva tocca quindi il 51,85%). Nel settore penale, 5 sono le scoperture presso la Prima sezione penale e 3 presso la Seconda; nella sezione Misure di prevenzione-Ingiusta detenzione-Assise è scoperto un posto di consigliere, ancora non pubblicato; sempre nel settore penale, vi è la scopertura dei 2 posti di presidente di sezione Misure di prevenzione-Ingiusta detenzione, di recente pubblicato, e quello di Assise d'appello; nel settore civile sono scoperti 5 posti di consigliere (attualmente la Sezione ha solo il presidente e 3 consiglieri); nel settore lavoro è scoperto un solo posto di consigliere su 5 in organico (in effetti, questa è l’unica sezione che ha raggiunto gli obiettivi previsti per il 2022); nessuno dei 4 magistrati della pianta organica distrettuale destinati alla Corte d’appello di Reggio Calabria risulta assegnato all’ufficio; non è coperto il posto di presidente di Corte d’appello, ed attualmente, pur svolgendo le funzioni di presidente della Seconda sezione penale, esercita il ruolo di facente funzioni proprio dalla dott.ssa Tarzia.

