Incendio all'officina Volvo di Campo Calabro, salvi i mezzi parcheggiati nei piazzali

Dieci uomini con sei automezzi sono impegnati dalle 14,15 di oggi a Campo Calabro, Comune della città metropolitana di Reggio Calabria, per far fronte a un incendio di sterpaglie che si è propagato all'interno dell'officina Volvo. Interessata anche l'area del deposito della ditta La Valle. Il tempestivo intervento delle squadre del comando di viale Europa ha scongiurato che le fiamme si propagassero all'interno dei capannoni e agli automezzi presenti nei piazzali. Ancora in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica.

Gli incendi delle ultime ore stanno mettendo a dura prova le squadre VF regine, supportate dai colleghi della vicina Messina e da squadre provenienti da Lazio e Campania. Raddoppiato anche il turno delle squadre aeroportuali che, dopo il servizio ordinario presso il Tito Minniti, sono accorsi per dare manforte ai colleghi stremati.