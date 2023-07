Incubo incendi, anche la Locride è devastata. Fiamme e paura a Capo Bruzzano

Martedì l’intera Locride è stata divorata dalle fiamme, tra i territori colpiti anche Capo Bruzzano, angolo di paradiso sulla 106 a strapiombo sul mare dove si trova una suggestiva scogliera. L’incendio ha portato anche alla temporanea chiusura del tratto stradale compreso tra il km 71,300 ed il km 74,000. Non sono mancati i disagi per i pendolari incolonnati sull’unica strada che collega i paesi della Locride, alcuni sono stati anche costretti a cambiare senso di marcia e a transitare addirittura sulla tirrenica, attraverso la Ionio-Tirreno. «È stata una giornata terribile – ha sottolineato il sindaco di Africo, Domenico Modaffari –. A un certo punto mi sono seriamente preoccupato. Si è dovuto chiudere per ragioni di sicurezza il tornante stradale che costeggia tutta l’area di Capo Bruzzano, con gravi disagi per la circolazione viaria e ferroviaria. È stato un incendio devastante; ci vuole maggiore prevenzione e controllo del territorio, i droni da soli non bastano per sconfiggere gli incendiari».

