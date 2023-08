Reggio, Museo del mare: finalmente si fa sul serio

Sono iniziati da alcuni giorni le indagini e i rilievi per la progettazione esecutiva del Museo del mare di Zaha Hadid, che sorgerà nell’area prospiciente il porto. L’amministrazione comunale sta seguendo ogni passo necessario alle attività propedeutiche e a quelle della realizzazione, avendo affidato al consigliere comunale Carmelo Romeo una delega specifica.

Nelle scorse settimane un primo incontro tecnico, convocato a Palazzo San Giorgio, ha messo a confronto lo studio Zaha Hadid che si occuperà della realizzazione, il committente - ossia il Comune - e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti per i rispettivi ambiti di responsabilità. Entrando più nello specifico le attività avviate in questi giorni riguardano tutte le opere a mare e a terra. «Le attività continuano, non stiamo sprecando neanche un giorno, nonostante nel mese di agosto spesso capiti che si fermi qualcosa», rileva Carmelo Romeo che aggiunge: «Sul fronte del Museo del mare si prosegue senza soste, lo studio Zaha Hadid, con il quale ci confrontiamo quotidianamente, sta continuando il progetto esecutivo e parallelamente ha iniziato le attività di indagine e verifica che sono essenziali per eseguire il progetto. In questi giorni – conclude Romeo – si stanno effettuando rilievi sia a terra che a mare. Si tratta di un'opera alla quale teniamo molto e stiamo seguendo con attenzione tutti i passaggi». Entro settembre si terrà un nuovo incontro tecnico preparatorio alla conferenza dei servizi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio