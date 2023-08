Turismo e servizi: le nuove frontiere del porto di Reggio

Dai fondi del Pnrr ai progetti dell’Autorità portuale, passando dai programmi per una reale integrazione con il tessuto urbano, dal Museo del mare disegnato da Zaha Hadid e soprattutto dal sogno di un grande waterfront senza soluzione di continuità con tanto di pista ciclopedonale. È sul porto che si scrivono i “destini” della città, quel rapporto col mare mai effettivamente coltivato come si dovrebbe, trasformando la storica presenza naturale in una vera risorsa economica.

Crociere, diportismo e servizi turistici sono il fil rouge dei piani dell’Authority, guidata dal presidente Mario Mega. Che, intanto, accelera sui lavori di adeguamento e risanamento della banchina “Margottini”. A disposizione ci sono 6 milioni e mezzo di euro finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che saranno integrati dall’Autorità portuale fino a raggiungere i 10 milioni 759mila 694,31 euro necessari per completare l’opera, secondo quanto definito dal progetto di fattibilità tecnico-economica. Nelle scorse ore, il vertice dell’Adsp ha disposto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, seguendo una procedura aperta su piattaforma elettronica con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Passeranno ancora mesi, ma si tratta dello sprint decisivo.

