La Città Metropolitana di Reggio avvia la “stagione dei concorsi”

Al via la stagione dei concorsi anche alla Città Metropolitana. L’Ente ha pubblicato sul sito istituzionale la procedura aperta per l’affidamento, in accordo quadro con un unico operatore economico, del servizio di progettazione, realizzazione e gestione dei concorsi mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring per l’effettuazione delle prove relative alle procedure concorsuali pubbliche per tutti i profili professionali. La società verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Insomma i procedimenti escono dalle sabbie mobili, con l’obiettivo di arruolare figure utili al funzionamento della macchina amministrativa e garantire così migliori servizi rivolti alle comunità. Mentre Palazzo San Giorgio nelle operazioni di “reclutamento” è in fase più avanzata, si attende dopo la pioggia di domande pervenute il calendario delle prove. Adesso tocca alla Metro City la speranza è che si proceda più speditamente e con meno imprevisti.

Ecco i profili che cerca Palazzo Alvaro: 4 istruttori Agente di Polizia Metropolitana; 34 istruttori Amministrativo-Contabile; 31 istruttori Tecnici; 5 istruttori informatici; 49 specialisti Area Amministrativo-Contabile; 10 specialisti Area Tecnica-Architetto; 29 ingegneri; 3 geologi; 14 specialisti Area Informatica; 6 specialisti Area Legale-Avvocato; 2 specialisti Area Tecnica-Agronomo; 2 Specialisti area di vigilanza; 7 project manager; 2 Specialista in Trattamento dei dati personali. In totale quindi sono previsti 198 posti da coprire.

