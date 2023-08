Dialisi a Palmi, i pazienti si ribellano: «Situazione drammatica»

«La situazione nel reparto Dialisi dell’ex Ospedale di Palmi è davvero drammatica». Comincia così la lettera-sfogo di uno dei pazienti del reparto dializzati di Palmi, e componente dell’Aned, sulle ultime cattive notizie che arrivano dal reparto, tali da dover fare intervenire i Carabinieri.

«Come se non bastasse la nostra patologia, dobbiamo anche combattere contro le innumerevoli inefficienze indegne di un Paese che si definisce civile. Tanto per partire dal più elementare dei problemi, i cuscini sono privi di federe e solo eccezionalmente si riesce ad averne qualcuna. Per non parlare della periodica assenza persino delle lenzuola. L’apparecchio per l’emogasanalisi è rotto da oltre un mese ed in un reparto dove è vitale, per i medici, avere sotto controllo i parametri vitali dei pazienti è indispensabile. Già prima che questo si rompesse definitivamente funzionava a singhiozzo, tra le “spallucce” del personale medico e paramedico».

Una problematica più volte segnalata ma che non sarebbe stata ancora risolta: «Ognuno asserisce di avere segnalato più e più volte il problema, ma per noi pazienti il problema rimane, anzi si aggrava sempre di più sino a rimanere senza questo fondamentale apparecchio. È da tenere in considerazione anche il fatto che proprio in quel reparto vi sono pazienti che presentano anche gravi patologie cardiologiche. Ma l’apparecchio continua a non funzionare. Ho presentato un reclamo sia al responsabile del reparto, sia al direttore sanitario, ma ad oggi nulla di fatto. Anzi mi è stato dato un lenzuolo indegno di essere portato al cospetto di un paziente».

