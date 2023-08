Siderno, Locride Ambiente incassa la solidarietà della Regione

«L’incendio di 14 nostri mezzi è di natura dolosa e mirato a impedire la ripartenza sul mercato della gestione integrata dei rifiuti della nostra società». Il presidente del consiglio di amministrazione di Locride Ambiente, Giovanni Gerace ne è fermamente convinto «viste anche le modalità dell’incendio nel quale tutti nostri mezzi sono stati singolarmente cosparsi di liquido infiammabile e poi dati alle fiamme».

Parole, quelle di Gerace, ribadite anche nella tarda mattinata di ieri, quando sul luogo dell’incendio ha ricevuto la visita dell’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese, intervenuto per esprimere solidarietà e rammarico «per il fatto che una società come la Locride Ambiente – ha dichiarato – in evidente difficoltà perché priva di appalti e di personale abbia subito un gesto vile che colpisce non solo la società ma tutto il territorio. Siamo certi – ha proseguito – che si possa fare chiarezza su questo anomalo gesto e spero che tutti i Comuni vogliano definire la propria posizione nei confronti della società».

È la dichiarazione rilasciata dall’assessore regionale che ha parlato anche a nome del presidente Roberto Occhiuto «che – ha detto – sa che oggi sono qui» dopo aver compiuto un sopralluogo sull’area colpita dall’incendio (un pezzo di terreno di proprietà comunale attiguo all’isola ecologica comunale, utilizzato in regime di locazione per ospitare gli stalli dei mezzi, quasi tutti in funzione) e aver ascoltato le parole del presidente Gerace che ha ricordato che «attualmente la società non ha cantieri attivi nella gestione integrata dei rifiuti ma sta ponendo le basi per ripartire nel prossimo autunno, quando disporremo nuovamente di un Durc attivo e potremo partecipare ai bandi dei singoli Comuni».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio