Alberto Sarra , il “mulo” al servizio della Cupola di Reggio

Politico nelle mani di Paolo Romeo e Giorgio De Stefano, grimaldello per «garantire alla 'ndrangheta di infiltrare gli enti pubblici locali e per ciò stesso realizzare la possibilità di interferirne sul regolare funzionamento».

Tra le figure di primo piano dell’inchiesta Gotha non ci sono solo Paolo Romeo, Giorgio De Stefano e Antonio Marra. Un ruolo di primo piano, nella ricostruzione della Dda di Reggio Calabria avvalorata in sede processuale e nelle motivazioni alla sentenza di primo grado, c’è anche Alberto Sarra. Il peso specifico dell’ex politico di Alleanza nazionale è cristallizzato nella condanna a 13 anni inferti dal tribunale reggino al termine del primo grado del processo. Un ruolo di primo piano, quindi, esercitato secondo i giudici nell’arco di un decennio. «Sarra stesso – scrive il giudice Silvia Capone nelle motivazioni alla sentenza - in tale ambito, diventava perciò espressione soggettiva della 'ndrangheta, collaudato collettore di voti per sé e per gli altri candidati, trasponder tra la classe politica e la criminalità organizzata dei tre mandamenti, ai quali offriva costantemente disponibilità a raccordare gli interessi privati della criminalità con l'azione degli enti pubblici, per il perseguimento di interessi particolari delle famiglie criminali, e conseguente condizionamento dell'attività amministrativa».

Alberto Sarra, per i magistrati reggini, aveva una sorta di “dono”, cioè quello di riuscire a convogliare sui candidati scelti di Paolo Romeo il voto dei clan reggini.

«La capacità di ottenere consenso elettorale del Sarra – si legge nelle motivazioni - sempre in cambio di promesse di assunzioni, favori, commesse pubbliche in favore delle famiglie criminali, era in grado di mobilitare i voti di intere famiglie mafiose. Sarra era colui che per conto del Romeo, e dei candidati dallo stesso individuati, fungeva da collettore dei voti della criminalità organizzata, giungendo ad assicurare una disponibilità permanente dello stesso, come dimostrato dal vario ed ampio materiale tecnico analizzato».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio