Interventi straordinari per il decoro dei cimiteri di Reggio

Luoghi sacri per le memoria avvolti dall’incuria. Una situazione di emergenza che si rinnova ciclicamente e che fa emergere l’insufficienza dei servizi adottati dal Comune. Così per restituire il decoro alle 23 strutture che custodiscono i resti umani dei cittadini reggini il Comune corre ai ripari con un intervento extra, affidando ad un’impresa esterna (affidamento diretto alla cooperativa sociale Bruzia multiservice) attività di pulizia che in 90 giorni dovranno “tirare a lucido” i cimiteri comunali. Si legge infatti nella determina adottata dall’ufficio cimiteri del Comune a seguito di alcuni sopralluoghi: «Si ritiene necessario ed urgente procedere ad una pulizia straordinaria delle strutture cimiteriali dislocate in tutto il Comune. Preso atto che la Società Castore non può eseguire tale servizio in quanto già impegnata alle numerose estumulazioni ed esumazioni; ritenuto necessario intervenire per la soluzione della problematica questo Settore, a mezzo di personale tecnico dipendente, ha esperito apposito sopralluogo nel corso del quale ha accertato che per fronteggiare la criticità di che trattasi si debbono eseguire minuti interventi, distribuiti su tutti i cimiteri sopra richiamati, mirati alla messa in sicurezza dei luoghi cimiteriali frequentati dai cittadini; A tal uopo, attesa l’urgenza di restituire il decoro alle strutture cimiteriali in parola, si è ritenuto procedere all’affidamento diretto di servizi di pulizia straordinaria».

