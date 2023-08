Transizione energetica, fondi per 12 Comuni del Reggino

Rifiuti sostenibili, impianti di illuminazione nuovi, reti idriche e fognarie ma anche interventi infrastrutturali su stabilimenti di rilevanza sociale. Si concentra su questi interventi la pioggia di soldi per l’investimento sull’economia sostenibile e la transizione energetica.

Nei giorni scorsi la Regione ha comunicato l’esito dell’istruttoria: poco più di 33,5 milioni di euro andranno a 71 Comuni per preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. Poco meno di 9,5 milioni di euro andranno, invece, a 23 Comuni per sostenere la transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

Per quanto riguarda il Reggino, relativamente alla prima misura sono stati ammessi al finanziamento per avviare i cantieri i seguenti progetti: miglioramento della rete idrica comunale a Polistena (150 mila euro); 161 mila euro a Locri per il rifacimento di un tratto della rete fognaria; quasi 200 mila euro a Ciminà per la fornitura e l’installazione di una pompa elettromeccanica.

Importante il finanziamento di 312 mila euro per il Comune di Scido finalizzato a potenziare il servizio di raccolta differenziata della spazzatura; quota ben più elevata per San Ferdinando, sempre per lo stesso obiettivo, di oltre 500 mila mentre Anoia che punta sull’ex Mattatoio avrà 665 mila euro. A Marina di Gioiosa Ionica 681 mila euro per la realizzazione del centro di raccolta e fa il pieno anche il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte con 863 mila euro per la realizzazione del centro di raccolta a Cuculì. Quasi un milione di euro a Gioiosa Ionica per il depuratore Micciò, arriva a un milione di euro il finanziamento per il rifacimento della rete idrica “Finocchio”.

Nella seconda misura, 300 mila euro al Comune di Bova Marina per la ristrutturazione della piscina in località Lardicà; 550 mila euro a Melicucco per l’ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Fa la voce grossa Galatro con il finanziamento più importante: 706 mila per il secondo stralcio dell’ammodernamento dell’impianto termale.

