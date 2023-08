Cittanova, in fiamme la discarica e un elicottero di Calabria Verde: l'uomo arrestato è un 28enne

Fiamme imponenti all’isola ecologica in contrada Petrara e danni per oltre due milioni di euro: l’incendio di chiara matrice dolosa di ieri sera ha coinvolto, distruggendolo, l’elicottero del servizio antincendio di “Calabria verde”, ospitato a fine servizio su una rampa all’interno del sito, e alcuni settori dell’area di stoccaggio dei rifiuti. Arrestato in brevissimo tempo dai carabinieri il presunto autore: è un 28enne cittanovese che stando alle prime indiscrezioni soffrirebbe di disagio mentale. Il corso delle indagini e le prospettazioni difensive chiariranno l’attribuibilità o meno dei fatti all’indagato che, in attesa dell’udienza di convalida del Gip di Palmi, è stato posto agli arresti domiciliari. Sembrano così escluse al momento causali più inquietanti; in prima battuta il fatto eclatante aveva destato notevole preoccupazione anche sotto il versante delle ipotizzate possibili matrici criminali. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, della protezione civile e degli operai comunali ha evitato che il rogo sviluppatosi all’interno dell’area di stoccaggio producesse danni ancora più gravi: gli operatori sono stati impegnati dalla tarda serata ed oltre la mezzanotte ad affrontare gli incendi e mettere in sicurezza l’area. Distante l’elicottero distrutto dalle fiamme dal resto dell’area incendiata, circostanza che ha indotto gli inquirenti ad approfondire la dinamica dell’accaduto prospettando una pluralità di inneschi incendiari. Nel mentre si provvedeva a spegnere i roghi, i militari dell’Arma hanno prontamente attivato le indagini per giungere all’identificazione dell’autore: con l’ausilio del sistema di videosorveglianza hanno ritenuto di individuare il responsabile e provveduto con ulteriori approfondimenti investigativi a rinvenire altre tracce reputate idonee a carico dell’indagato. «È un fatto grave – sottolinea il sindaco Francesco Cosentino – e non è il primo contro beni del Comune. Rimango preoccupato anche per i possibili fenomeni emulativi. La “macchina Stato” ha funzionato alla perfezione sia per i tempi di intervento nel domare gli incendi, sia per quanto attiene le indagini. All’isola ecologica si è lavorato alacremente per poter ripristinare il servizio che già da stamattina è ripreso con regolarità».

Al momento non è ancora chiaro se l’incendio sia divampato nella discarica per poi estendersi all’elicottero o se sia avvenuto il contrario. Sul posto hanno operanto i vigili del fuoco. Presenti anche carabinieri e polizia per accertare la dinamica di quanto accaduto.