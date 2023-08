Un uomo di 50 anni, l'ucraino Vasil Khmelynskyy, è morto stamattina per un malore improvviso mentre faceva il bagno nello specchio d’acqua antistante Bovalino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, gli agenti del commissariato e l’ambulanza del 118, il cui personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.