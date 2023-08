Collegamenti veloci Reggio-Messina, Liberty Lines si aggiudica la gara e decide di investire

Un nuovo mezzo per il collegamento veloce nello Stretto tra Messina e Reggio. Lo ha ordinato la compagnia di navigazione Liberty Lines che si è aggiudicata la gara per il trasporto tra le due città. Si tratta del catamarano “Sunnyday” che- come rilancia il sito di settore shippingitaly- ha una capienza di circa 250 passeggeri e sul quale la società ha deciso di investire per adeguarlo e renderlo maggiormente operativo. Una volta arrivato in Italia sarà oggetto di interventi di miglioramento tecnico.

Si tratta del primo importante segnale per il settore del trasporto sullo Stretto. Ma del resto era una delle clausole per partecipare alla procedura di gara bandita per la terza volta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo i primi due tentativi andati a vuoto e il lungo contenzioso innescato proprio da Liberty Lines contro l’affidamento diretto – a lungo svolto in regime di proroga – alla società BluJet appositamente creata dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il bando di gara per “l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra Reggio Calabria e Messina e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima” era di 34 milioni di euro.

