Reggio, i cantieri non cambiano il percorso della processione della Patrona

Non subirà variazioni, sabato 9 settembre, il tradizionale percorso della processione in onore della Madonna della Consolazione. L’ipotesi era circolata con insistenza giorni addietro, circa l’agibilità dell’area posta davanti al Museo. Qui insistono, infatti, gli interventi edili avviati da tempo per la ristrutturazione di piazza De Nava. Altre barriere si riscontrano, peraltro, nella parte un po’ più a nord, sempre per lavori.

Di fronte a tali incertezze, sono intervenuti i rappresentanti di Palazzo San Giorgio rassicurando che, appunto nell’ultimo dei 7 sabati che si celebrano in preparazione della festa settembrina, tutto avverrà con regolarità. Non sarà necessario cambiare lo storico tragitto di fede a cominciare da Piazzetta della Consegna. La notizia è stata confermata dal presidente dei portatori della Vara, Gaetano Surace. Si è appreso, così, che in coincidenza con il giorno del passaggio del lungo e popolare corteo verso il Duomo (attraverso viale Amendola e corso Garibaldi) non ci saranno problemi sia per la vara e sia per le ali di folla dei pellegrini in processione. Davanti al Museo quanto davanti alle attuali barriere prospicienti la colonnina di benzina del posto, il passaggio non presenterà asperità di sorta per la creazione degli spazi. Nessuna questione, infine, si avrà per la scalinata dell’Eremo ormai nella fase finale di sistemazione e di rinforzo.

