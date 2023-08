Reggio, le assegnazioni delle case popolari verso il rush finale

Ancora nessuna delle case popolari messe a bando dal Comune è stata assegnata. Ma forse siamo davvero al rush finale di questo tortuoso iter che sta accompagnando questa procedura da anni e che negli ultimi mesi ha assunto anche i contorni della polemica con le associazioni cittadine riunite sul disagio abitativo che reclamano da mesi un cambio di passo anche applicando una sentenza del Tar che ha commissariato il settore del Patrimonio edilizio di Palazzo San Giorgio. Il Comune ancora non è riuscito a concludere la lunghissima procedura per dare una casa ai nuclei familiari in estrema condizione di disagio e questo perché la partita era tanto complessa che nessuno forse se lo aspettava.

Adesso, però, si attende solo l’ultimo passo perché tutto è nelle mani della Commissione provinciale alloggi e a breve ci sarà il definitivo incontro con le associazioni che seguono il caso da vicino. È passato ormai oltre un anno da quando la Regione ha fornito le prime risposte sulle quote di assegnazione ma successivamente il percorso non è stato facile. Perché dopo che è arrivata la graduatoria sono stati presentati alcuni ricorsi. Nel frattempo l’iter tecnico è andato avanti e solo nelle settimane scorse si è dovuti arrivare a un provvedimento di aggiornamento della graduatoria per assegnazione temporanea di alloggi a seguito di sentenza del Tar del dicembre del 2022.

