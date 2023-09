Reggio, conclusa la riqualificazione del Corso Matteotti: da domattina la strada riaperta al transito

«E' stato riqualificato e ripristinato il manto stradale del Corso Matteotti sud (via Marina alta) e domani mattina la corsia stradale verrà riaperta al transito veicolare».

A darne notizia è l'assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, che, in una nota stampa, ringrazia «gli operai addetti alla manutenzione per la celerità e la qualità dei lavori effettuati ed i funzionari del Comune, Claudio Brandi ed Eleonora Megali, per la costante e attenta presenza nell'area del cantiere».

«L'attività posta in essere - ha concluso il delegato della Giunta di Palazzo San Giorgio - costituisce il penultimo lotto della più complessa opera di riqualificazione del manto stradale del Corso Matteotti. L'ultimo tratto, quello prospicente la Villa Comunale "Umberto I", verrà realizzato ed ultimato immediatamente dopo le festività mariane per consentire una mobilità più agevole ed ordinata ai cittadini che parteciperanno ai vari momenti delle celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione».