Nuova Reggina, Brunetti ha scelto la "Fenice Amaranto": presentato il progetto alla città

"Ho deciso in assoluta serenità senza essere condizionato né da commenti né da articoli di giornale e nulla. Se questa scelta dovesse andare bene mi faranno re altrimenti sarò un buono a nulla. Me lo aspetto ed è anche giusto che sia così. Abbiamo ricevuto due proposte: La Fenice Amaranto e quella legata a Unicusano, la terza Italudo srl è arrivata oltre l'orario di scadenza. Materialmente doveva essere esclusa ma l'abbiamo comunque valutata. La società che andremo ad accompagnare alla Figc è La Fenice Amaranto ASD. Una società con imprenditori siciliani ma origini di Melito Porto Salvo. Ho ritenuto di scegliere questa. La domanda di Unicusano non era da meno, sulla solidità economica erano entrambe pronte a portare avanti il progetto. Sull'impostazione struttura del progetto devo dire che la Fenice Amaranto era un attimo più completa e definita sulle persone che andranno a completare l'organico societario". Con queste parole il sindaco ff Paolo Brunetti ha comunicato in conferenza stampa la decisione sulle sorti della Reggina.

La società catanese, legata al gruppo imprenditoriale che possiede l’Università Telematica di Catania La Fenice, sarà lunedì in Federazione per l'avvio dell'iter.

"Il nostro progetto sportivo e' stato selezionato dalla Citta di Reggio Calabria e ne siamo davvero entusiasti ed orgogliosi - scrivono gli imprenditori - Adesso dobbiamo immediatamente rimetterci al lavoro per perfezionare l'iscrizione al campionato di serie D entro la scadenza di lunedì mattina. Ma prima saremo lieti di formulare i nostri ringraziamenti e presentare brevemente il progetto, questa sera alle ore 20 nella sala conferenze dell'E-Hotel in, Via Giunchi a Reggio Calabria".