Reggio “scarica” definitivamente Saladini: diffusi manifesti irriverenti con il volto dell'ex presidente

Manifesti con il ritratto di Felice Saladini con il naso da suino sono stati distribuiti in tutta la città dai componenti del Nuovo Fronte Politico. Nel comunicato del movimento si denuncia la discutibile operazione finanziaria che ha portato la Reggina Calcio in gravi difficoltà economiche. L'accusa è che Saladini starebbe cercando di ottenere ulteriori profitti tramite azioni legali. La sua recente apparizione nella sede di Sportitalia e il tentativo di salvare il salvabile sono stati visti come ulteriori esempi di un comportamento patetico. Il movimento ritiene che Saladini debba essere completamente dimenticato e "condannato" all'oblio.

La solidarietà da Catanzaro

"La volgare provocazione di un misero e ristretto gruppo di disperati non riuscirà nemmeno a scalfire i rapporti tra le città di Catanzaro e Reggio Calabria e quelli tra gli sportivi amaranto e giallorossi. Quel brutto manifesto, così disgustoso nei contenuti e nella grafica, meriterebbe un'azione giudiziaria, ma è un onore che non intendiamo riconoscere a gente vile che dimostra anche di non amare la sua città e la sua squadra. Nessuno a Catanzaro ha gioito per l'esclusione della Reggina dalla serie B. Al contrario, tutti speravamo di assistere ad una nuova esaltante pagina del derby infinito tra amaranto e giallorossi. La presenza di tre squadre calabresi in B avrebbe costituito un bel segnale per tutto il calcio italiano e anche, se mi si passa il concetto , anche una bella lezione per la politica regionale che spesso è divisiva. Se lo riterrà opportuno, sarà il Comune di Reggio a denunciare e perseguire gli autori di questa vigliaccata che cerca di tirare dentro la Città Capoluogo nelle vicende sportive della Reggina. Anche a nome del sindaco Fiorita invio alla città di Reggio l'augurio più sincero che la gloriosa Reggina possa ripartire e tornare in tempi brevi nel calcio che conta. Tutti assieme dobbiamo isolare chi vorrebbe fare tornare indietro la Calabria di mezzo secolo".