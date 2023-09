'Ndrangheta, operazione “Trafic” e cosca Ursino: condanne in Appello

Si compone di oltre mille pagine la motivazione della sentenza di appello del filone che ha seguito il rito ordinario del processo scaturito dalla maxioperazione “Tipografic”, anche denominata “Acero bis” o “Millepiedi”, che si è conclusa con 18 condanne, per 106 anni di reclusione, 2 assoluzioni e il rigetto dell’impugnazione proposta dalla Procura antimafia verso l’assoluzione per il reato di associazione mafiosa per 5 imputati.

Il procedimento penale rappresenta il frutto della fusione di due distinti impegni investigativi, uno riguarda il reato di associazione mafiosa «concernente la cosca degli Ursino, operante in Gioiosa Jonica e zone limitrofe», l’altro «inerente la commissione, nel predetto territorio, di numerose ipotesi di usura e di esercizio abusivo del credito aggravate dall’essere state commesse con modalità mafiose ed al fine di favorire l’associazione a delinquere denominata ’ndrangheta», in questo caso operanti anche a Siderno.

Nel processo siano confluiti tre distinti filoni d’indagine.

Gli imputati

Francesco Barbiero 4 anni

Salvatore Buttiglieri 1 anno 4 mesi

Luigi Cherubino 6 anni 6 mesi

Rocco Demasi 4 anni 6 mesi

Giuseppe Demasi 3 anni 6 mesi

Corrado Franzé 4 anni 6 mesi

Rocco Fortunio 3 anni

Carlo Ierinò 4 anni

Giuseppe Jerinò 18 anni

Maria Jerinò 4 anni

Giuseppe V. Infusini 7 anni 4 mesi

Maurizio Logozzo 4 anni

Rocco Macrì 4 anni

Vincenzo Mesiti 4 anni 6 mesi

Rocco Rodinò 12 anni

Salvatore Rodinò 11 anni 6 mesi

Pasquale Scali 4 anni

Nicola Antonio Simonetta 6 anni

Rocco Novembre assoluzione

Santa Ursini assoluzione

Vincenzo Parrelli assoluzione

Vincenzo Sainato assoluzione

Pasquale Zavaglia assoluzione

