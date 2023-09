Concorsi al Comune, al via le prove preselettive: tutto liscio nei primi turni

Si è concluso il primo giorno di prove preselettive del concorso al Comune per 22 posti di istruttore amministrativo (ex categoria C del contratto collettivo nazionale enti locali). Tutto liscio nei primi turni. Secondo le prime proiezioni ci sarebbero alcuni assenti nei tre appelli (circostanze fisiologiche che si ripetono a ogni selezione), qualcuno non è riuscito a collegarsi per problematiche tecniche di collegamento ma la stragrande maggioranza dei candidati ha svolto regolarmente la prova. Domande di logica, diritto, informatica e inglese come da bando di concorso e su queste le opinioni sono sempre molto diverse perché tutto ruota attorno alla preparazione personale di ogni concorsista. Molto veloce anche la procedura dall’identificazione dei candidati, all’avvio e la fine della prova. Oggi il secondo giorno con altri turni di preselettive fino a venerdì. Poi la settimana prossima inizia la partita per la categoria superiore: saranno i funzionari a giocarsi i posti messi a bando da Palazzo San Giorgio. Non è ancora dato sapere se i risultati saranno pubblicati alla fine di ogni profilo oppure alla fine dei due profili. In ogni caso chi ha svolto la prova conoscerà presto se ha superato o meno la prova in quanto già il 30 ottobre si terrà il secondo step concorsuale con la prova scritta. Saranno ammessi a sostenere lo scritto 300 candidati funzionari e 400 istruttori in base a un ordine di punteggio ai quali si aggiungeranno gli ultimi con lo stesso punteggio limite per l’ammissione allo scritto. Una volta conclusa anche quella prova fissata per la fine del prossimo mese si arriverà alla fine del concorso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio