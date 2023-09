Offerta del cero votivo alla Madonna della Consolazione, Brunetti: lavorare tutti insieme per Reggio

La città che si (ri)affida alla Madonna della Consolazione, con la speranza che la guidi sempre lungo un cammino illuminato, perché «le amministrazioni passano» mentre «Reggio rimarrà nei secoli». È stato il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, come già successo nel 2022, ad offrire ieri alla Patrona il cero votivo: «Ci affidiamo pienamente a Maria per darci la forza di assumere decisioni importanti per la città e soprattutto le chiediamo di vigilare sulle nostre scelte e sui percorsi che andremo ad affrontare quotidianamente per amministrare e gestire un territorio difficile come il nostro».

Una cerimonia come sempre sentita e partecipata, quella celebrata in Cattedrale dall'arcivescovo Fortunato Morrone. Momento centrale l’offerta da parte dell’amministrazione, con il discorso di Brunetti che ha toccato i principali temi del confronto pubblico. Se da un lato c’è un «diffuso disagio sociale» con «lavoratori che rasentano la povertà o devono sottostare a condizioni precarie o con insufficienti livelli di sicurezza», dall’altro «molti progetti in fase di ultimazione o di programmazione» apriranno «nuovi ed importanti scenari di crescita e di sviluppo per l’intera città», tanto da far prospettare «un autunno molto importante per Reggio».

