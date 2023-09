Reggio, il dimensionamento scolastico arriva in assemblea metropolitana

Si è concluso il confronto fra la Città metropolitana, i sindaci del territorio e i dirigenti scolastici degli istituti delle quattro aree omogenee, sull'organizzazione della nuova rete scolastica, da costruire in base alle linee guida fornite dalla Regione sul dimensionamento per gli anni 2024/2025. Si tratta di un'attività di ascolto avviata da Palazzo Alvaro per determinare, con un approccio costruttivo e più attento alle esigenze del territorio, le diverse necessità dei Comuni in relazione, a elementi come trasporti, spopolamento, povertà educative, minoranze linguistiche, Comuni montani, Comuni isolati.

Anche gli ultimi due incontri di Conferenza d'ambito per tutti i Comuni reggini, sono stati presieduti dal sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, d'intesa con il consigliere metropolitano delegato all'Istruzione, Rudy Lizzi, con il supporto tecnico del settore Istruzione, guidato dalla dirigente Maria Teresa Scolaro. I distretti scolastici, riconducibili agli Slei auditi nel corso delle ultime due riunioni hanno fatto capo ai Comuni di: Reggio, Villa San Giovanni: Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Propcopio, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli, Villa San Giovanni.

Nel pomeriggio sono stati convocati gli altri distretti scolastici, relativi ai Comuni di: Agnana, Antonimina, Canolo, Cimina, Gerace, Gioiosa lonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina Di Gioiosa Ionica, Martone, Portigliola, San Giovanni Di Gerace, Sant'llario dello lonio, Siderno. Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte Del Greco, Roghudi, San Lorenzo.

Le attuali autonomie scolastiche presenti nell'area metropolitana sono 92 e dovranno, secondo le linee guida della Regione, arrivare a 75, con una riduzione complessiva di 17 istituti scolastici.

