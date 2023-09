“Manca l'atto di aggiudicazione dal fascicolo”: esposto in Procura a Reggio dopo l'assegnazione della licenza alla Fenice

“Manca l'atto di aggiudicazione dal fascicolo. Ho chiamato i carabinieri per verificare”. L'accesso agli atti del presidente della commissione Controllo e garanzia, Massimo Ripepi, sulla vicenda della Reggina calcio si trasforma in un esposto in Procura. I carabinieri nel pomeriggio sono stati a palazzo San Giorgio per verificare gli atti con cui il Comune, dopo la manifestazione d'interesse, ha assegnato alla Fenice amaranto la licenza per l'iscrizione al torneo di serie D.