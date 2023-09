Rifiuti a Reggio, si avvicina l’accordo sul potenziamento di Sambatello

Si diradano le nubi sull’operazione di potenziamento dell’impianto di Sambatello? Qualche elemento positivo pare maturare. Forse i finanziamenti non sono ancora perduti. Anche se l'imperativo rimane quello di fare presto. Dopo l’avvio della risoluzione del contratto con la società vincitrice del bando da 40 milioni, la Recosamb l'autorità unica di acqua e rifiuti, Arrical ha avviato l'interlocuzione per far scorrere la graduatoria del bando finanziato dalla Regione tramite fondi europei. L’interpello avviato nel mese di agosto ha registrato una fase di stallo che ha fatto temere sulla effettiva realizzazione dell’opera. La perdita di un’opportunità irripetibile per il territorio reggino suonava come una beffa troppo grande da digerire per un contesto in cui filiera è sempre sull’orlo dell’emergenza.

Il commissario Arrical Bruno Gualtieri aveva assicurato che entro l'11 settembre la questione sarebbe stata definita. E proprio in questi giorni si sta lavorando per trovare la quadra. Certo ancora mancano i passaggi formali ma pare che nell'incontro avvenuto tra i vertici dell'autorità unica e i rappresentanti della società arrivata seconda, sia stata tracciata una rotta, che al momento pare condivisa.

