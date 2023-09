Reggio, ancora ritardi sul restyling del Lido comunale: nuove incognite sulla progettazione

L'estate è passata e lo storico stabilimento balneare della città è rimasto chiuso. Sarà l'ultima stagione in cui i reggini non potranno fruire dei servizi di un sito che non è solo un Lido, ma un pezzo dell'identità del territorio? Uno dei luoghi del cuore della città racchiuso in un'area che nei programmi dell'amministrazione si sta riqualificando attraverso grandi progetti rimane avvolto dal degrado.

Eppure a maggio le ruspe in azione avevano fatto presagire l'avvio degli interventi. Il Comune aveva provveduto ad abbattere qualche stecca delle cabine, solo quelle che non erano coperte da vincolo. Ma poi tutto si è di nuovo fermato. Dopo anni di battaglie e conflitti Comune e Soprintendenza hanno trovato una veduta condivisa rispetto alla ristrutturazione conservativa. Una volta individuate le direttrici lungo cui muoversi cresce l'attesa per la progettazione che è in capo alla Soprintendenza. Sembrava che tutto procedesse in maniera spedita, i bene informati dicono anche che la progettazione sarebbe stata ultimata. Ma l'avvicendamento alla guida del Segretariato regionale del ministero della Cultura, pare si sia tradotto in una nuova fase di stasi dell'operazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio