Reggio, beccato con un 1,5 kg di marijuana in uno scantinato ad Archi. Arrestato un 31enne

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Archi, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 31 enne reggino trovato in possesso di quasi un kilo e mezzo di marijuana.

In particolare, i militari dell’Arma, con il supporto dei colleghi cinofili della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza, hanno condotto una significativa operazione di servizio nel cuore del quartiere Archi della città di Reggio Calabria, sorprendendo l’uomo in possesso della droga riposta all’interno di uno scantinato, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato illegale reggino.

L’uomo è stato dichiarato in stato d’arresto e al termine del giudizio di convalida è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’attività di contrasto agli stupefacenti condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria è incessante, con particolare attenzione al fenomeno della detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Rimane, infatti, costante l’attività di controllo sul territorio dell’Arma che rappresenta la principale forma di prevenzione in grado di incidere direttamente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.