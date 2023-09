Proposta da Reggio: “Bypass unica soluzione per la Ionio-Tirreno”

Secondo la Città metropolitana di Reggio Calabria, la realizzazione di un nuovo bypass nel tratto ionico della strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno (capace di aggirare la galleria della Limina anche durante la fase di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, passando per un pezzo di Sp5 e uno di Sp35dir, per un totale di 8,5 chilometri, cinque in più rispetto dal percorso del tunnel) è un’ipotesi progettuale capace di conciliare la transitabilità in tempi brevi, per adeguati volumi di viabilità, con un investimento che risulta essere il più economico, anche rispetto agli stanziamenti necessari ad ammodernare le strade provinciali vicine. Si tratta, come esposto dai tecnici, di un’opera che richiama la pista provvisoria realizzata per la viabilità dei mezzi pesanti negli anni di realizzazione della galleria, ma che vuole essere strutturale e non provvisoria.

Per realizzarla, secondo lo studio condotto a fine agosto dal gruppo di lavoro composto dai geometri Paolo Suraci e Giuseppe Italiano, con a capo il dirigente del settore Viabilità della Metro City, Lorenzo Benestare, servirebbero appena 7 milioni di euro, 3 in meno per le opere necessarie ad ammodernare la Sp1 (Locri-Gioia tauro), 5,5 in meno per le opere da fare sulla Sp5 che collega Mammola alla Limina e pochissimo in più di quanto serve utilizzando la Sp8 sul tratto tirrenico. L’uovo di Colombo, insomma, che, come ha scritto lo stesso Benestare nella comunicazione inviata lo scorso 6 settembre al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, alla coordinatrice della struttura tecnica di missione del Mit Elisabetta Pellegrini e alla direzione generale dell’Anas, ha tutti i requisiti necessari a mantenere la sicurezza del traffico veicolare, mediamente di 4mila mezzi al giorno con punte di 10mila.

