San Procopio sostiene Natale e Chiara: la storia dei fratelli Alvaro, affetti da una malattia rarissima

Una giornata solidale a Sinopoli, “La giornata del Sorriso”, per sostenere la ricerca sulla malattia rara (cinque casi in Italia, sessanta nel mondo) che a San Procopio ha colpito i fratelli Natale e Chiara Alvaro, la paraparesi spastica ereditaria Spg35 provocata da mutazione del gene Fa2h, è stata organizzata dalle associazioni “Bimbincontro” e “Il sorriso di Natale e Chiara Onlus” con il patrocinio del Comune. Sono stati in tanti a contribuire alla raccolta fondi acquistando in piazza le prelibatezze frutto delle doti culinarie delle mamme di “Bimbincontro”, mentre altrihanno ritirato il bollettino o annotato l’IBAN per effettuare un versamento sul conto corrente dell’associazione. Il papà di Natale e Chiara, Antonio Alvaro, ha consegnato una targa di ringraziamento al sindaco Luigi Chiappalone e alla presidente dell’associazione “Bimbincontro” Maria Ilenia Alvaro.