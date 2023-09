Accusa un malore durante un'escursione in Aspromonte. Salvato dai vigili del fuoco e portato in ospedale a Reggio

Disavventura oggi pomeriggio per un escursionista lungo il sentiero turistico Samo-Montalto in Aspromonte. L'uomo è stato colto da malore e sul posto si sono tempestivamente recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Bianco e un elicottero del reparto voli di Catania. Raggiunto il punto dove era situato il malcapitato, le unità dei vigili del fuoco congiuntamente al personale del Suem118 hanno prestato i primi soccorsi. Alle 18.25 circa il malcapitato, imbarellato e posto in sicurezza, è stato verricellato a bordo dell'elicottero Drago VF146 che lo ha trasportato all’aeroporto dello Stretto dove è stato affidato all’ambulanza del 118 fatta giungere dal GOM di Reggio Calabria per il successivo trasferimento in ospedale.