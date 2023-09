A Oppido Mamertina l’inchiesta “Aeternum” presenta il conto

Le vicende giudiziarie che stanno interessando il sindaco Bruno Barillaro rischiano di influenzare in modo significativo il percorso che condurrà alle elezioni amministrative oppidesi della prossima primavera. Il “fulmine a ciel sereno” piombato sul centro aspromontano il 15 settembre in concomitanza con l’avvio dell’operazione “Aeternum” è diventato il fulcro della discussione politica locale. Il vociferato accordo tra il consigliere regionale Domenico Giannetta e l’attuale primo cittadino (ufficioso, ma mai confermato) per l’allestimento di una squadra di candidati da presentare alla comunità, rischia di diventare solo un’ipotesi da archiviare in fretta.

A Cittanova politica in continuo fermento all’esito dell’operazione “Aeternum”: si è autosospeso dalle funzioni l’assessore comunale Giò Marchese con deleghe all’ambiente, alle attività produttive e al cimitero.

L’indagine, condotta dai Carabinieri con oltre 70 indagati, che riguarda la gestione del cimitero cittadino per vari reati e che nei giorni scorsi ha portato a diversi arresti, vede coinvolti nell’inchiesta anche dipendenti comunali e l’assessore Marchese che risponde delle accuse formulategli dalla Procura della Repubblica di Palmi in stato di libertà.

