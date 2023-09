Diciotto chilometri di piste ciclabili, il Comune di Reggio lancia lo sprint

Diciotto km di nuove piste ciclabili, due lotti d’intervento, quattro milioni e mezzo di euro a disposizione. Sono giorni decisivi anche per questa “rivoluzione green” dettata dal Pnrr, che detta procedure e soprattutto tempi da rispettare. E così, dopo il primo tratto composto da 6 km che prende il nome di “Bike Lines” da ultimare obbligatoriamente entro il 2023 e per il quale si è proceduto di recente all’aggiudicazione dei lavori, ecco il via libera in conferenza dei servizi – con qualche prescrizione – anche al secondo da 12 km, “Ciclovie Cig”, da realizzare e collaudare entro il 30 giugno 2026. A tirare le redini di tutta la procedura è il Comune, la cui giunta ha approvato lo scorso giugno il “rafforzamento mobilità ciclistica sub-investimento “Ciclovie urbane”, intervento per il quale il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette sul tavolo 4 milioni 519mila 903 euro.

Il secondo lotto, che dovrà essere appaltato entro fine anno e per il quale sono a disposizione 3.276.312,04 euro, attraverserà anche il centro urbano. Ed è sul tratto antistante il Museo archeologico nazionale che la Soprintendenza ha fissato uno delle prescrizioni, anche nell’ottica dell’intervento in corso per la riqualificazione di piazza De Nava.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio