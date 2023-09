Maltrattava e minacciava di morte la compagna, gioiese agli arresti domiciliari

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gioia Tauro hanno arrestato una persona del posto a seguito di denuncia per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della compagna. La donna ha denunciato il compagno per essere stata minacciata di morte. L’uomo, già noto alle forze dell'Ordine, incurante del primo provvedimento, ha continuato a vessare la compagnia costringendola a rimanere chiusa in casa ed a non poter svolgere alcun tipo di attività. Nei giorno scorsi, il gioiese è stato arrestato (ai domiciliari, lontano dall'ex compagna).