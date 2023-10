Rifiuti a Reggio, scade la gestione di Sambatello. Che futuro per l’impianto di trattamento?

L'affidamento diretto disposto d'urgenza i primi di agosto è scaduto ieri. Ma nulla è cambiato. L'ipotesi più probabile per scongiurare che la filiera dei rifiuti si fermi è quello di una proroga. Ecologia oggi continuerà ad occuparsi della gestione dell’impianto di Sambatello, almeno fino a quando l’interpello non avrà un esito chiaro. Arrical l’autorità unica di acqua e rifiuti infatti dopo l’avvio della risoluzione del contratto con la Recosamb, (la società che si era aggiudicata il bando da 40 milioni per realizzare i lavori di potenziamento e al tempo stesso di gestione all’impianto di Sambatello), ha fatto “scorrere la graduatoria”. Ha proposto alla società arrivata seconda di subentrare ed ultimare l’operazione. Intervento ritenuto a più voci come strategico per la filiera dei rifiuti del territorio non solo reggino. Ma dal mese di agosto la Vittadello, (capogruppo di un’associazione temporanea d’impresa che conta tra i soci anche Ecologia oggi) non ha sciolto la riserva. Uno stallo che alimenta non poco la preoccupazione. Certo Arrical provvederà alla proroga della gestione transitoria affidata ad Ecologia Oggi, la società che già si occupava della gestione degli impianti di Siderno e Gioia Tauro in forza del bando con cui l’Ato reggino (Città Metropolitana) ha chiuso la lunga stagione delle proroghe. Il servizio essenziale deve essere garantito. Ma rimangono le tante incognite rispetto ai lavori che dovrebbero fare di Sambatello un impianto di eccellenza e di ultima generazione. L’imperativo è capire come procedere per non perdere l’occasione dei finanziamenti per garantire al territorio strutture efficienti capaci di archiviare le troppe stagioni dell’emergenza rifiuti.

