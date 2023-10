Mercato coperto di Reggio, va deserto il bando per l’assegnazione

Il primo tentativo si è concluso con un nulla di fatto. Ma l’Ente non demorde. Si lavora ai correttivi per rendere più appetibile la gestione del mercato coperto di via Filippini. Nel mese di luglio infatti l’amministrazione comunale aveva pubblicato una manifestazione d’interesse per la concessione per un periodo di nove anni della struttura con proposta di riqualificazione dell'immobile e dei servizi annessi. L’idea è quella di valorizzare le potenzialità oggi inespresse di una realtà per anni punto di riferimento per l’attività di vendita giornaliera di prodotti agro alimentari, prevedendone anche la somministrazione. Successivamente alla riqualificazione dell’immobile, completata nel 2014, il mercato di Via Filippini ha subito un costante e progressivo declino, vedendo progressivamente ridursi il numero degli operatori (orientati verso forme di gestione più moderne, commercialmente appetibili) e registrando, un calo dell’utenza. Così a fine 2020 attraverso un atto di indirizzo la Giunta, incaricava il settore alla predisposizione e pubblicazione di un avviso esplorativo propedeutico al bando per la concessione in uso dell’intera struttura (piano terra, primo e secondo piano).

