Reggio Calabria, processo "Miramare bis": rinviato a giudizio l'ex sindaco Giuseppe Falcomatà

Rinviato a giudizio il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Il Gup ha disposto il processo per l'inchiesta “Miramare bis”, dove Giuseppe Falcomatà risponde di abuso di ufficio, è nato dalla denuncia del movimento “Reggio Futura” che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per evidenziare «la stranezza» della mancata costituzione del Comune come parte civile proprio nel processo Miramare, dove era parte offesa. Accolta quindi la tesi accusatoria, sostenuta oggi in Aula dal procuratore aggiunto di Reggio, Stefano Musolino: il processo è stato fissato in Tribunale per il 14 novembre.

In precedenza avevano discusso i legali del sindaco sospeso, gli avvocati Lorenzo Gatto e Marco Panella.