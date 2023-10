Reggio, un complesso sportivo cancellerà il degrado dell’ex fiera a Pentimele

Un mega impianto sportivo nell’area dell’ex fiera di Pentimele. Un progetto approvato dalla Giunta che restituisce alla città un’area da anni avvolta del degrado. Operazione dai costi complessivi di 4,8 milioni di euro attinge per la quasi totalità (4,5 milioni) al PNRR per quasi 330 ai fondi CIPE di cui Invitalia ha curato l’affidamento della progettazione. Percorso ambizioso anche alla luce dei tempi stringati che l’Europa impone per la realizzazione delle opere. Sarà una battaglia contro il tempo per non fare di questa progettazione l’ennesima incompiuta che accende le speranze degli sportivi e non solo. Anche la struttura di San Giovannello era stata annunciata come una risposta al degrado. Ma dopo anni l’entusiasmo dell’avvio dei lavori si è trasformato nell’ennesima delusione.

L’iter è partito, il progetto di fattibilità tecnico economica approvato dall’esecutivo di Palazzo San Giorgio assieme agli oltre venti allegati tecnici che raccontano le scelte adottate dai progettisti in chiave sostenibile e nel rispetto degli ambienti. L’intervento prevede la realizzazione di un Polo Sportivo con annesso parco, una forte valorizzazione dello spazio così da restituirne un’identità sotto l’aspetto architettonico e funzionale rispetto alle destinazioni d’uso previste, con particolare riferimento alle strutture sportive, alle opere a verde, agli aspetti impiantistici, ai materiali utilizzati, tanto per le pavimentazioni, che per gli elementi di arredo. Questo spazio è pensato per rappresentare per i cittadini del quartiere e di tutta la città un polmone verde nel quale trascorrere momenti di svago e praticare attività sportiva. Le principali funzioni previste sono: una piscina con funzioni complementari, un’arena per spettacoli all’aperto, 2 campi da padel, parcheggi, un campo sportivo polifunzionale, un’area dedicata allo skateboard e spazi verdi pubblici attrezzati. Si dovrà provvedere alla demolizione delle strutture esistenti, il solo fabbricato a più piani, posto a sud dell’area, si ritiene recuperabile.

