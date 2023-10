Il “caso Reggio Calabria” all’attenzione di Piantedosi: protocollo di legalità per blindare il museo del mare

Oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Reggio per firmare un protocollo di legalità destinato a blindare l’appalto del Museo del mare. «Il significato di tale evento – commenta “Reggio Futura” – tocca in profondità i sentimenti della comunità reggina, ormai sfiduciata e ferita, la cui residua speranza attende il segno di un irrinunciabile cambiamento nel governo della Città. L’inettitudine dell’attuale Amministrazione Comunale, difatti, hanno privato i reggini dei servizi essenziali e hanno compresso i fondamentali diritti sanciti dalla Carta Costituzionale. Inadeguatezza e impreparazione, inoltre, si sono tradotte in un colpevole ritardo nell’esecuzione di opere, interventi e infrastrutture (peraltro, già da tempo pianificati) che avrebbero ridotto il grave isolamento in cui versa la città. Basti pensare all’approssimazione con cui vengono gestiste le gare d’appalto, i cui bandi pubblici risultano puntualmente deserti, come è recentemente accaduto per le mense scolastiche. Da quasi dieci anni, inoltre, quest’Amministrazione comunale non riesce a trovare una soluzione all’emergenza rifiuti. Lo stesso dicasi per il servizio idrico, nonostante gli straordinari investimenti del passato per la risoluzione della problematica. Si pensi, ancora, alla sofferenza dell’Aeroporto dello Stretto, alla continua spoliazione di agenzie e realtà culturali, religiose, istituzionali e sportive, all’inabilità nella spesa degli ingenti fondi del “Decreto Reggio”. E tale inefficienza si ripercuote anche negli interventi (affatto complessi) di completamento di opere da tempo avviate: ad esempio, il “Ponte Calopinace”, un semplice attraversamento di un piccolo corso d’acqua che darebbe continuità (con una struttura di pochi metri) al waterfront».

