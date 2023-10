Appello dall’Area Grecanica di Reggio: «Dateci i servizi o spariremo»

Rete viaria inadeguata, assistenza sanitaria quasi inesistente, servizi da potenziare, riforestazione da porre in essere con urgenza. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale, a Roccaforte del Greco e in genere nei centri interni le lacune sono tante e tutte di peso. Alcune soluzioni vengono date in dirittura di arrivo ma serve accelerare per frenare il fenomeno dello spopolamento. Dal paesino più interno e isolato della Città Metropolitana arriva pertanto l’ennesimo grido di aiuto che, con gradazioni diverse, interessa l’intera Area Grecanica. La situazione è stata analizzata in un confronto pubblico promosso dall’associazione “Stin Cardia” con il patrocinio del Comune. Folta la rappresentanza di sindaci e di amministratori locali, con numerosi altri rappresentanti istituzionali intervenuti.

È toccato al presidente dell’associazione promotrice, Santo Spanò, introdurre i lavori. A partire dal ricordo delle vittime degli incendi che, un paio di estati addietro, hanno devastato il territorio, mettendolo in ginocchio con la distruzione di ettari di bosco e interi allevamenti, ha parlato dei gravi problemi che minacciano la sopravvivenza del paese.

