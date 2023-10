Rapina in una villa di Montebello Jonico, video e fotografie per ricostruire la drammatica “scena del crimine”

Fari accesi sulla “scena del crimine”. Sono già agli atti del dibattimento e saranno discussi davanti al Tribunale collegiale tutti i reperti raccolti dagli specialisti della sezione Scientifica del comando provinciale dei Carabinieri la notte di inferno vissuta da una famiglia nella villetta immersa nelle campagne di Montebello Jonico. Si tratta del voluminoso dossier, fotografico e video, raccolto dagli investigatori dell'Arma la notte tra il 15 e il 16 maggio 2021 quando una gang di georgiani fece irruzione nell'abitazione di via Fossatello, minacciò ed aggredì, non risparmiando violenza anche nei confronti di un paio di presenti, per derubarli di tutto ciò di prezioso che custodivano in casa. Soldi in contanti e gioielli. Un raid di violenza inaudita con l'aggravante di aver agito «in presenza di un bimbo in tenerissima età».

Nell'udienza di ieri, il Tribunale collegiale, presieduto dalla dottoressa Silvia Capone, ha acquisito i video del sistema di videosorveglianza presenti nella villetta di Montebello Jonico e il book fotografico realizzato proprio dagli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri «inerente lo stato dei luoghi della rapina nell'immediatezza del fatto». Nel fascicolo del dibattimento anche numerosi estratti delle conversazione telefoniche intercettate nelle fasi immediatamente successive dagli inquirenti. Tutti dati tecnici che nell'ottica della Procura saranno decisivi nella ricostruzione della drammatica rapina a domicilio e nell'accertare le responsabilità dei componenti la gang. Sotto accusa tre giovani di nazionalità georgiana.

