Mobilità sostenibile a Reggio, convenzione tra Gom e Atam

Un uso più consapevole del mezzo pubblico finalizzato al rispetto dell’ambiente. È significativa e simbolica la convenzione firmata dal Grande ospedale metropolitano e l’azienda di trasporto pubblico locale cittadina. L’iniziativa rientra nell’ambito del piano di potenziamento della mobilità sostenibile ricadente nella misura “React-Eu”. E per questo l’Atam ha proposto alla direzione dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” l’acquisto di abbonamenti a tariffa agevolata per i dipendenti della stessa azienda ospedaliera. Una proposta immediatamente accolta dal commissario straordinario del Gom, Gianluigi Scaffidi, che a luglio scorso ha deciso di acquistare 400 abbonamenti annuali al costo di 82 euro destinati ai dipendenti dell’ospedale.

La misura servirà per consentire agli stessi dipendenti di sfruttare le corse dell’Atam e abbandonare l’automobile per raggiungere il posto di lavoro così riducendo l’impatto dell’utilizzo delle macchine private sull’ambiente.

